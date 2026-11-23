Cricket-South Africa chose to bowl after rain delays start of second test
South Africa won the toss and put Bangladesh into bat in the second test at Centurion on Monday after rain delayed the start of play.
Teams: South Africa: Aiden Markram (captain), Marques Ackerman, Zubayr Hamza, Tony de Zorzi, Matthew Breetzke, Ryan Rickelton (wicketkeeper), Wiaan Mulder, Marco Jansen, Simon Harmer, Kagiso Rabada, Anrich Nortje.
Bangladesh: Tanzid Hasan, Mahfijul Islam, Mominul Haque, Najmul Hossain Shanto (captain), Towhid Hridoy, Jaker Ali, Litton Das (wicketkeeper), Khaled Ahmed, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Ebadot Hossain.