BRIEF-Hungary's Richter and Adalvo to co-develop generic oral semaglutide
Gedeon Richter Plc. says in a statement: Source text: [https://www.bse.hu/newkibdata/129577238/Oral_semaglutide_Nov2026_EN.pdf ]
Further company coverage:
Gedeon Richter Plc. says in a statement: Source text: [https://www.bse.hu/newkibdata/129577238/Oral_semaglutide_Nov2026_EN.pdf ]
Further company coverage:
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