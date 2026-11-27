Rugby-Argentina make six changes for Sunday clash against Scots
Argentina coach Felipe Contepomi on Friday announced six changes to his lineup to face Scotland in their Nations Championship seventh-place playoff clash at Twickenham on Sunday. Team: 15-Geronimo Prisciantelli, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Faustino Sanchez Valarolo, 11-Ignacio Mendy, 10-Tomas Albornoz, 9-Gonzalo Garcia, 8-Juan Martin Scelzo, 7-Joaquin Moro, 6-Juan Martin Gonzalez, 5-Pedro Rubiolo, 4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Julian Montoya (captain), 1-Rodrigo Martinez
Replacements: 16-Facundo Bosch, 17-Joel Sclavi, 18-Tomas Rapetti, 19-Efrain Elias, 20-Santiago Grondona, 21-Agustin Moyano, 22-Justo Piccardo, 23-Tobias Wade (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)