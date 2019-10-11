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BRIEF-Renault's Senard reiterates the subject of a deal with Fiat is not on the agenda

Reuters Boulogne-Billancourt
Updated: 11-10-2019 16:40 IST
BRIEF-Renault's Senard reiterates the subject of a deal with Fiat is not on the agenda

Image Credit: Flickr

Renault SA: * RENAULT: NO FUTURE WITHOUT THE ALLIANCE

* RENAULT'S SENARD: WAS NOT IN FAVOUR OF OUSTING THIERRY BOLLORE * RENAULT'S SENARD: NO LINK BETWEEN CHANGE IN NISSAN GOVERNANCE AND BOLLORE'S EXIT

* RENAULT'S SENARD: THERE WERE 3 ABSTENTIONS DURING VOTE ON THIERRY BOLLORE AND BOARDROOM CHANGES * RENAULT'S SENARD: VOTE ON BOARDROOM CHANGES WERE MADE ON "ALMOST UNANIMOUS" BASIS

* RENAULT'S SENARD: REITERATES THAT THE TOPIC OF A DEAL WITH FIAT IS NOT ON AGENDA

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

COUNTRY : France
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