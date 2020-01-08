BRIEF-Vietnam Airlines re-routes flights away from Iran, Iraq -ministry
Vietnam Airlines JSC: * VIETNAM AIRLINES RE-ROUTES FLIGHTS AWAY FROM IRAN, IRAQ AIRSPACE FROM WEDNESDAY - TRANSPORT MINISTRY STATEMENT
* VIETNAM AIRLINES RE-ROUTES FLIGHTS BETWEEN VIETNAM AND EUROPE - STATEMENT * VIETNAM AIRLINES TO RESUME NORMAL FLIGHTS OVER MIDDLE EAST AFTER TENSIONS EASE -STATEMENT
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