SCOREBOARD 2

IPL SCOREBOARD: RCB vs CSK Royal Challengers Bangalore Virat Kohli c Dhoni b Curran 8 Devdutt Padikkal c Raina b Thakur 34 Washington Sundar c Gaikwad b Jadeja 7 Glenn Maxwell b Jadeja 22 AB de Villiers b Jadeja 4 Daniel Christian run out 1 Kyle Jamieson run out 16 Harshal Patel b Tahir 0 Navdeep Saini c Raina b Tahir 2 Yuzvendra Chahal not out 8 Mohammed Siraj not out 12 Extras (lb-3, w-5) 8 Total (For 9 wkts, 20 Overs) 122 Fall of Wickets: 1-44, 2-54, 3-65, 4-79, 5-81, 6-83, 7-89, 8-94, 9-103 Bowling: Deepak Chahar 2-0-25-0, Sam Curran 4-0-35-1, Shardul Thakur 4-0-11-1, Ravindra Jadeja 4-1-13-3, Imran Tahir 4-0-16-2, Dwayne Bravo 2-0-19-0.

