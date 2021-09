IPL scoreboard: SRH vs CSK

Chennai Super Kings Innings: Ruturaj Gaikwad c Williamson b Holder 45 Faf du Plessis c S Kaul b Holder 41 Moeen Ali b Rashid Khan 17 Suresh Raina lbw b Holder 2 Ambati Rayudu not out 17 MS Dhoni not out 14 Extras: (W-3) 3 Total: (For 4 wickets, 19.4 overs) 139 Fall of Wickets: 75-1, 103-2, 107-3, 108-4.

Bowler: Sandeep Sharma 3-0-18-0, Bhuvneshwar Kumar 4-0-34-0, Jason Holder 4-0-27-3, Rashid Khan 4-0-27-1, Siddarth Kaul 2.4-0-24-0, Abhishek Sharma 2-0-9-0.

