IPL Scoreboard: RCB vs GT

Gujarat Titans: Wriddhiman Saha c Rajat Patidar b W Hasaranga 29 Shubman Gill lbw b Shahbaz Ahmed 31 Sai Sudharsan c (sub)Anuj Rawat b W Hasaranga 20 Hardik Pandya c Lomror b Shahbaz Ahmed 3 David Miller not out 39 Rahul Tewatia not out 43 Extras: (LB-4, W-4, NB-1) 9 Total: (4 wkts, 19.3 Overs) 174 Fall of Wickets: 51-1, 68-2, 78-3, 95-4 Bowler: Glenn Maxwell 1-0-10-0, Mohammed Siraj 4-0-35-0, Josh Hazlewood 3.3-0-36-0, Shahbaz Ahmed 3-0-26-2, Harshal Patel 4-0-35-0, Wanindu Hasaranga 4-0-28-2.

