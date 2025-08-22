Supreme Court Supports Trump's NIH Grant Cuts
The U.S. Supreme Court has allowed the Trump administration's decision to cut National Institutes of Health grants focused on research related to racial minorities and LGBT communities to move forward. This decision lifts a previous ruling and continues as a legal challenge unfolds in a lower court.
The U.S. Supreme Court has endorsed the Trump administration's controversial decision to implement significant reductions in National Institutes of Health grants aimed at research concerning racial minorities and LGBT individuals.
This move is part of a broader initiative to challenge diversity, equity, inclusion efforts initiated by the previous administration. The cuts align with Trump's crackdown on transgender identity issues.
The court's decision comes after it overruled Boston-based U.S. District Judge William Young's previous ruling. As a legal battle pursued by researchers and 16 states continues in lower courts, ramifications of these cuts stir debates nationwide.
(With inputs from agencies.)
