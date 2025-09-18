Mehul Choksi's Extradition Dilemma: ED's Fight for Justice
Businessman Mehul Choksi, implicated in the PNB fraud, battles extradition in Belgium. Indian authorities, led by the Enforcement Directorate, aim to declare him a Fugitive Economic Offender. Despite his legal maneuvers, Choksi faces potential asset seizure abroad. The court awaits further hearings on his plea.
Absconding businessman Mehul Choksi remains a central figure in the Punjab National Bank fraud, with the Enforcement Directorate (ED) working tirelessly to have him declared a Fugitive Economic Offender (FEO), a move that would enable asset seizures globally.
Choksi, who relocated to Belgium in 2023, is battling extradition following his arrest there. His legal team argues against the FEO declaration, citing ongoing extradition proceedings and his custody status.
The ED maintains that surrendering and facing Indian courts remains Choksi's only recourse to avoid FEO classification. The case continues to unfold with an upcoming court hearing where his lawyer will further deliberate on the matter.
