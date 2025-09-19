NATO Asserts Readiness After Airspace Breach
German Foreign Minister Johann Wadephul emphasized NATO's readiness to defend itself following an incursion by Russian planes into Estonian airspace. Estonia condemned the act as 'brazen,' while Wadephul affirmed Germany's solidarity with Estonia and NATO's swift interception as a demonstration of its defensive capabilities.
German Foreign Minister Johann Wadephul reaffirmed NATO's commitment to defense readiness on Friday, subsequent to an incident involving Russian aircraft violating Estonian airspace.
Termed a 'brazen' act by Estonian authorities, the violation prompted swift action, with Wadephul assuring Estonia of Germany's unwavering support.
He further reiterated that NATO's immediate interception of the planes underscores its constant state of preparedness to defend allied territories.
