Canada Commits Millions to Stabilize Haiti Amid Crisis
Canada is providing C$60 million to support stability in Haiti, with funds allocated for a multinational security support mission and a maritime security initiative against organized crime.
Canada announced a significant financial commitment to aid Haiti during the UN General Assembly in New York, pledging C$60 million to support stability and security efforts.
The Canadian foreign ministry highlighted that C$40 million would be directed at a multinational security support mission aimed at addressing the crisis in Haiti.
Additionally, C$20 million will focus on enhancing regional maritime security to combat transnational organized crime in the Caribbean, a growing issue as armed gangs dominate Haiti's capital, Port-au-Prince.
