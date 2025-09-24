Left Menu

Canada Commits Millions to Stabilize Haiti Amid Crisis

Canada is providing C$60 million to support stability in Haiti, with funds allocated for a multinational security support mission and a maritime security initiative against organized crime.

Devdiscourse News Desk | Ottawa | Updated: 24-09-2025 01:27 IST | Created: 24-09-2025 01:27 IST
  • Country:
  • Canada

Canada announced a significant financial commitment to aid Haiti during the UN General Assembly in New York, pledging C$60 million to support stability and security efforts.

The Canadian foreign ministry highlighted that C$40 million would be directed at a multinational security support mission aimed at addressing the crisis in Haiti.

Additionally, C$20 million will focus on enhancing regional maritime security to combat transnational organized crime in the Caribbean, a growing issue as armed gangs dominate Haiti's capital, Port-au-Prince.

