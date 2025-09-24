Left Menu

Trump's Rhetorical Shift: A New U.S. Stance on Ukraine

The Kremlin dismissed President Trump's surprising shift in rhetoric, which implied Ukraine could reclaim Russian-occupied lands amid a purported weakened Russian economy. Russian insiders perceived Trump's comments as a strategic withdrawal of U.S. involvement, pushing European allies to bear responsibility. Russian forces claimed methodical advancements in Ukraine.

The Kremlin on Wednesday dismissed U.S. President Donald Trump's abrupt change in rhetoric regarding the Ukraine conflict, labeling his assertions as unfounded. Trump on Tuesday expressed a belief that Ukraine could reclaim territories controlled by Russia, citing Moscow's alleged economic struggles.

Russian officials countered this narrative, stating that their economy remains stable and military operations in Ukraine are part of a strategic progression, not a sign of Russian weakness. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov refuted Trump's 'paper tiger' analogy, emphasizing a deliberate Russian strategy designed to minimize losses.

While Trump's comments stirred reactions within Russia, nationalists and political figures interpreted them as a withdrawal of U.S. interest in the conflict, shifting responsibility to Ukraine and Europe. Meanwhile, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was set to engage in talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio to clarify Russia's position.

(With inputs from agencies.)

