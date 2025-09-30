Legal Showdown: U.S. Justice Department vs. Minnesota Over Sanctuary Policies
The U.S. Justice Department has filed a lawsuit against Minnesota over its immigration sanctuary policies, accusing them of violating federal laws. Minnesota officials, including Attorney General Ellison, responded fiercely, vowing to fight the claims. This legal action is part of wider federal efforts against Democrat-led jurisdictions with similar immigration practices.
The U.S. Justice Department has initiated legal action against the state of Minnesota, contesting its sanctuary policies regarding immigration.
Federal authorities claim that these policies result in the release of dangerous individuals, undermining public safety. Minnesota officials, including Attorney General Keith Ellison, condemn the lawsuit as political retaliation.
This case is part of the Trump administration's broader strategy of challenging Democrat-led jurisdictions that do not align with federal immigration enforcement efforts.
