Left Menu

Legal Showdown: U.S. Justice Department vs. Minnesota Over Sanctuary Policies

The U.S. Justice Department has filed a lawsuit against Minnesota over its immigration sanctuary policies, accusing them of violating federal laws. Minnesota officials, including Attorney General Ellison, responded fiercely, vowing to fight the claims. This legal action is part of wider federal efforts against Democrat-led jurisdictions with similar immigration practices.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-09-2025 06:33 IST | Created: 30-09-2025 06:33 IST
Legal Showdown: U.S. Justice Department vs. Minnesota Over Sanctuary Policies
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The U.S. Justice Department has initiated legal action against the state of Minnesota, contesting its sanctuary policies regarding immigration.

Federal authorities claim that these policies result in the release of dangerous individuals, undermining public safety. Minnesota officials, including Attorney General Keith Ellison, condemn the lawsuit as political retaliation.

This case is part of the Trump administration's broader strategy of challenging Democrat-led jurisdictions that do not align with federal immigration enforcement efforts.

TRENDING

1
Currency Markets in Peril as U.S. Government Teeters on Shutdown

Currency Markets in Peril as U.S. Government Teeters on Shutdown

 Global
2
South Korea and Japan: New Trade Alliances Amid Historical Tensions

South Korea and Japan: New Trade Alliances Amid Historical Tensions

 South Korea
3
Tragedy at Texas Casino: Gunfire Erupts in Eagle Pass

Tragedy at Texas Casino: Gunfire Erupts in Eagle Pass

 Global
4
Trump Raises Tariffs to Protect U.S. Wood Industry

Trump Raises Tariffs to Protect U.S. Wood Industry

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Agricultural commercialization in Africa leaves women behind despite market participation

Artificial intelligence driving billions in turnover for energy firms

Generative AI spurs sustainable competitiveness across manufacturing sectors

New framework redefines how AI augments or replaces human roles

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025