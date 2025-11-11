Left Menu

Uttar Pradesh CM Criticizes Mughal and British Eras at National Unity Event

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath criticized the Mughal and British eras for dividing India during a National Unity Yatra event. He praised Sardar Vallabhbhai Patel's role in unifying princely states and highlighted development achievements under Prime Minister Narendra Modi's leadership.

Updated: 11-11-2025 16:43 IST
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed a gathering in Barabanki, strongly criticizing the Mughal and British eras for fracturing India's unity.

He participated in the National Unity Yatra, marking the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, and praised Patel's efforts in unifying 563 princely states into the modern Indian nation.

Adityanath also inaugurated several development projects, emphasizing the country's progress in the past eleven years under Prime Minister Narendra Modi's leadership.

