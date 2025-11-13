Left Menu

Ukrainian Forces Strike Russian Oil Installations

Ukraine's military announced strikes on Russian oil terminals in occupied Crimea and the Zaporizhzhia region, using domestically produced weapons like Flamingo ground-launched cruise missiles and Bars drone missiles. The attack signifies a strategic push to weaken Russian military infrastructure in these contested areas.

Updated: 13-11-2025 17:03 IST | Created: 13-11-2025 17:03 IST
In a bold military strategy, Ukraine announced on Thursday that its forces struck Russian oil facilities, specifically targeting an oil terminal in Crimea and a depot in the Zaporizhzhia region.

The Ukrainian General Staff confirmed these assaults on the Telegram app, revealing that the operations involved domestically produced technology.

Weapons utilized included Flamingo ground-launched cruise missiles and Bars drone missiles, highlighting Ukraine's commitment to diminishing Russian military strongholds in occupied territories.

