China Questions Japan's Military Moves Amid Nuclear Speculation
China has expressed serious concerns over Japan's recent military and security actions, particularly its hesitancy to maintain non-nuclear principles. The potential shift in policy, signaled by Japan's consideration of acquiring nuclear submarines, marks an alarming development for China and suggests a departure from traditional practices.
Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 14-11-2025 13:16 IST | Created: 14-11-2025 13:16 IST
- Country:
- China
China's foreign ministry has expressed grave concerns about Japan's evolving military and security policies, especially in regard to its previous non-nuclear stance.
During a press conference, ministry spokesperson Lin Jian highlighted Japan's potential procurement of nuclear submarines as a significant policy change.
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's remarks this week have fueled discussions about a potential revision of Japan's longstanding ban on nuclear weapons entering its territory.
(With inputs from agencies.)
