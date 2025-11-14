Left Menu

China Questions Japan's Military Moves Amid Nuclear Speculation

China has expressed serious concerns over Japan's recent military and security actions, particularly its hesitancy to maintain non-nuclear principles. The potential shift in policy, signaled by Japan's consideration of acquiring nuclear submarines, marks an alarming development for China and suggests a departure from traditional practices.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 14-11-2025 13:16 IST | Created: 14-11-2025 13:16 IST
  • Country:
  • China

China's foreign ministry has expressed grave concerns about Japan's evolving military and security policies, especially in regard to its previous non-nuclear stance.

During a press conference, ministry spokesperson Lin Jian highlighted Japan's potential procurement of nuclear submarines as a significant policy change.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's remarks this week have fueled discussions about a potential revision of Japan's longstanding ban on nuclear weapons entering its territory.

(With inputs from agencies.)

