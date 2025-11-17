Left Menu

China to Keep Duties on U.S. n-Propanol Amid Expiry Review

China has announced that it will continue to impose anti-subsidy and anti-dumping duties on U.S. n-Propanol imports as it conducts expiry reviews. N-Propanol is critical in food packaging production and is a key component in the electrolyte for lithium batteries used in new energy vehicles.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 17-11-2025 13:12 IST | Created: 17-11-2025 13:12 IST
  • China

China's Commerce Ministry declared on Monday that anti-subsidy and anti-dumping duties on U.S.-made n-Propanol will remain as it initiates an expiry review process.

This chemical is vital in manufacturing food packaging and plays an integral role in lithium batteries for new energy vehicles.

The decision underscores China's commitment to protecting its domestic industries while assessing international trade measures.

