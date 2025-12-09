Belgium's Highest Court Rejects Choksi's Extradition Appeal
Belgium's Court of Cassation dismissed diamond trader Mehul Choksi's appeal against extradition to India over a bank fraud case. Fugitive Choksi faces charges in a Rs 13,000-crore scam, allegedly siphoning off Rs 6,400 crore. The court upheld India's request, confirming no risk of unfair trial or ill-treatment.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 09-12-2025 22:13 IST | Created: 09-12-2025 22:13 IST
- Country:
- India
The Court of Cassation in Belgium, the country's highest judicial authority, has dismissed fugitive diamond trader Mehul Choksi's appeal against his extradition to India.
Choksi, implicated in a massive Rs 13,000-crore fraud involving Punjab National Bank, challenged India's request for extradition, fearing unfair trial and mistreatment upon return.
However, the Antwerp Court of Appeal reaffirmed that Choksi faces no such risks, corroborating India's assurances about fair treatment. The decision marks a notable advancement in the high-profile case vigorously pursued by Indian authorities.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Tense Presidential Race in Honduras Amid Fraud Allegations
Supreme Court Questions Necessity of Personal Hearings in Bank Fraud Cases
Karnataka's Battle Against Cyber Fraud: A Financial Tug-of-War
CBI Cracks Down: Ambani Group Under Fire for Bank Fraud
Former Anchor Hemant Ghai Settles Fraud Case with SEBI