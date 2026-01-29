China Engages Globally Amid General's Investigation
China remains actively engaged in discussions with militaries around the world despite an internal investigation involving a top general. This comes as the Central Military Commission's vice-chairman, Zhang Youxia, faces scrutiny. The Chinese defense ministry reiterates its commitment to military diplomacy amid these internal developments.
China is maintaining its global military engagements even as a prominent general undergoes investigation. A Chinese defense ministry spokesperson confirmed ongoing discussions with international militaries, underscoring China's commitment to military diplomacy.
This assurance comes amidst an internal probe involving Zhang Youxia, a key figure in China's military as the vice-chairman of the Central Military Commission. Zhang's investigation remains a critical development within China's military hierarchy.
Regardless of these internal challenges, China continues to emphasize its strategic military collaborations, projecting stability and continuity in its international defense relationships.
