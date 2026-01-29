Left Menu

Visa-Free Travel Winds: A Boost for UK-China Economic Ties

China has agreed to ease visa requirements for British citizens, allowing visa-free travel for up to 30 days. This move, part of a broader UK-China partnership, aims to stimulate Britain's services sector. The agreement also entails a feasibility study for a bilateral services agreement.

Devdiscourse News Desk | Updated: 29-01-2026 16:57 IST | Created: 29-01-2026 16:57 IST
Visa-Free Travel Winds: A Boost for UK-China Economic Ties
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a significant development, China has decided to relax its visa rules, allowing British citizens to travel without a visa for up to 30 days. This announcement came during British Prime Minister Keir Starmer's visit to Beijing, part of a broader initiative aimed at boosting the UK's service sector.

Following discussions with President Xi Jinping, Prime Minister Starmer hailed the move as a significant victory for businesses. The visa-free travel arrangement is expected to facilitate market expansion for British companies in China, thus contributing to job creation back home.

Starmer's visit to China is focused on invigorating the UK's sluggish economy. The visit also included an agreement on conducting a feasibility study for a potential bilateral services agreement, which could further enhance British firms' engagement in China, particularly in sectors like healthcare, finance, and education.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
PM Modi at NCC Rally: Youth Are India’s Strength, Values and Global Advantage

PM Modi at NCC Rally: Youth Are India’s Strength, Values and Global Advantag...

 India
2
Sahaja Yamalapalli: India's Tennis Prodigy Ready for Mumbai Open

Sahaja Yamalapalli: India's Tennis Prodigy Ready for Mumbai Open

 India
3
India's recent eco performance exhibits macroeconomic stability and growth can be sustained even in turbulent global environment: Survey.

India's recent eco performance exhibits macroeconomic stability and growth c...

 India
4
Beats of Bharat: Uniting India's Youth Through Dance

Beats of Bharat: Uniting India's Youth Through Dance

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Big tech and AI drive subtle shift toward digital authoritarianism

Why AI hasn't yet delivered for urban transport

Banking audits get faster and sharper with artificial intelligence

AI-driven methods accelerate detection of pesticides in food systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026