Indian-Origin Couple Faces Justice Over Director Ban Breach
Bharat and Louise Jogia, an Indian-origin couple, were sentenced for breaching a director disqualification order in the UK, continuing to run companies after Bharat's ban due to tax fraud claims. Both received suspended prison sentences, and further disqualifications, indicting serious legal violations and unethical business practices.
An Indian-origin couple, Bharat and Louise Jogia, have been sentenced for violating a disqualification order, operating companies despite a ban stemming from tax fraud claims. Bharat Jogia, 71, was banned as a company director in 2014 for orchestrating fraudulent activities, claiming over £2 million from HMRC through Jogia Jewellers.
Bharat disregarded the ban and managed pharmaceutical firms, Diamond Pharma Limited and BHJ Consulting Ltd., breaching his disqualification. His wife, Louise Jogia, was implicated as an accomplice, fronting as BHJ Consulting's director to shield her husband's activities. Both have received suspended sentences, with further director disqualifications imposed.
The UK's Insolvency Service uncovered the couple's continuous misconduct, involving management of company affairs and financial frauds accumulating significant tax debts. The agency now seeks to confiscate their funds under the Proceeds of Crime Act 2002, reinforcing legal measures against unethical corporate practices.
(With inputs from agencies.)