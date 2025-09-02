Left Menu

Ukraine Mourns Pro-Western Politician Andriy Parubiy's Assassination

Andriy Parubiy, a former Ukrainian parliament speaker, was fatally shot last weekend, prompting a large turnout for his funeral in Lviv. Parubiy, known for his pro-Western stance, was a key figure in Ukraine's political transformations. Investigations are underway, with Russia suspected of involvement.

Devdiscourse News Desk | Lviv | Updated: 02-09-2025 20:48 IST | Created: 02-09-2025 20:48 IST
  • Country:
  • Ukraine

Hundreds gathered on Tuesday to honor former Ukrainian parliament speaker Andriy Parubiy in Lviv, where he was tragically shot last weekend.

Crowds braved the heat at St George's Cathedral, mourning the pro-Western leader who played pivotal roles in Ukraine's political shift.

Authorities investigate the assassination with potential Russian ties, marking a significant loss for Ukraine's pro-democracy movement.

(With inputs from agencies.)

