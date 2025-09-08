Left Menu

Swiss Medics Demand Action on Gaza Conflict

Swiss medics initiated a hunger protest outside parliament to urge stronger action against Israel's treatment of Gaza. Wearing blood-splashed tunics, they protest daily during the September session. Despite some criticism from Switzerland, medics want sanctions and recognition of a Palestinian state. Neutrality is challenged by simultaneous sanctions on Russia.

Devdiscourse News Desk | Updated: 08-09-2025 20:16 IST | Created: 08-09-2025 20:16 IST
Swiss medics commenced a hunger strike outside parliament on Monday, urging Bern to adopt a firmer stance on Israel's actions in Gaza. The medics are demanding more decisive measures, such as imposing sanctions on Israel or recognizing Palestine.

While Switzerland has condemned certain Israeli actions, like the attack on a hospital, it has resisted stronger measures. Medics, in pairs, don stethoscopes and medical tunics with fake blood, fasting in shifts during the September parliamentary session.

Professor Pietro Majno-Hurst, a surgeon involved, criticized the need to remove protective garments to ensure safety, highlighting the urgency for a change in Swiss policy. The protest coincides with demonstrations at Swiss universities and rising famine in Gaza.

(With inputs from agencies.)

