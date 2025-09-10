Left Menu

Russian Drones Invade Polish Airspace Amid Disinformation Tactics

Polish Deputy Prime Minister Krzysztof Gawkowski claims that Russia deliberately intruded into Poland's airspace with drones. He also alleges a coordinated disinformation campaign against Poland orchestrated by Russia and Belarus regarding the incident, elevating tensions in the region.

  • Country:
  • Poland

In a recent statement, Polish Deputy Prime Minister Krzysztof Gawkowski accused Russia of intentionally breaching Polish airspace using drones. The incursion, he claimed, was a premeditated action to undermine Polish security.

Gawkowski further alleged that both Russia and Belarus have been orchestrating a disinformation campaign against Poland. This campaign, he said, is directly linked to the airspace violation incident, escalating concerns over regional stability.

The Deputy Prime Minister's remarks come amid rising tensions, as Poland seeks to safeguard its borders and counteract external misinformation efforts.

