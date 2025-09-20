Political Showdown: Cruz Slams FCC Over Kimmel Controversy
U.S. Senator Ted Cruz criticized FCC Chair Brendan Carr's threats against broadcasters airing 'Jimmy Kimmel Live.' Carr's actions led to Kimmel's suspension, drawing bipartisan criticism over free speech concerns. While Democrats demand Carr's resignation, Cruz warns against government overreach despite disfavor towards Kimmel's commentary.
In a rare political convergence, Republican Senator Ted Cruz criticized FCC Chair Brendan Carr's threats against Disney and broadcasters airing 'Jimmy Kimmel Live.' Cruz, a noted conservative, warned that Carr's actions represent a dangerous precedent in limiting free speech.
The controversy began after Carr suggested investigations into broadcasters airing Kimmel, leading to the show's suspension. This erupted following Kimmel's comments regarding the murder of right-wing activist Charlie Kirk, which incited backlash from conservative circles, including praise from former President Trump.
Amid bipartisan disapproval, Senate Minority Leader Chuck Schumer and other Democrats urged Carr's resignation, while Cruz cautioned against governmental coercion despite discontent with Kimmel's remarks. As tensions simmer, Cruz emphasized the broader risks of such regulatory actions.
(With inputs from agencies.)
