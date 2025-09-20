Left Menu

Vijay's Political Battle Heats Up Against DMK in Tamil Nadu

Actor-politician Vijay, chief of Tamilaga Vettri Kazhagam, intensifies his political challenge against DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin. Vijay criticizes Stalin over foreign trips, fishermen and farmers' issues, and alleged family dominance. He vows to eliminate family dominance and fight corruption.

In a bold political move, Vijay, the actor-turned-politician and leader of the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), directly challenged the DMK President and Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin during a public event on Saturday. He criticized Stalin's foreign trips, questioning their purpose and implying a focus on personal investments rather than state advancement.

Addressing crowds in Tiruvarur and Nagapattinam, Vijay accused the DMK of family dominance and inadequate support for fishermen and farmers. He condemned the state government's alleged extortion of Cauvery delta farmers who reportedly pay hefty commissions during paddy procurement. His speeches are aimed at igniting change by promising a Tamil Nadu free from poverty and corruption.

Vijay's rhetoric also took aim at what he described as oppressive conditions imposed on his political gatherings, contrasting with leniency shown towards national figures. His campaign for the 2026 Assembly elections emphasizes creating a democratic state with robust amenities and no family dominance, rallying significant public support in the historically DMK-strong regions.

