Western Allies in Limbo: Putin's Strategy Amid Ukraine Crisis

The ongoing conflict in Ukraine sees Russia exerting pressure on Kyiv’s allies. Moscow's drone incursions and airspace breaches indicate potential strategy shifts by Putin. Despite significant military losses, Russia's territorial gains remain limited. Western response lacks decisive action, while Europe grapples with US policy shifts under Trump and defense strategy complications.

Devdiscourse News Desk | Birmingham | Updated: 25-09-2025 12:39 IST | Created: 25-09-2025 12:39 IST
  • United Kingdom

Despite ongoing military conflicts in Ukraine, Russia continues to apply pressure on Kyiv's allies. Recent drone incursions by Russia in Europe and limited territorial gains indicate possible new strategies by President Vladimir Putin.

While Russian forces have sustained heavy casualties, Western nations remain hesitant in their response, lacking a definitive strategy to counter Russia's aggressive maneuvers.

As the EU struggles with defense capabilities and the US revisits its policies under Trump, the geopolitical landscape suggests unpredictable challenges ahead in the Ukraine crisis.

