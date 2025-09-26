Left Menu

EU and Japan Shield Pharmaceuticals from US Tariff Hikes

The European Union and Japan have successfully negotiated with the United States to ensure that tariffs on pharmaceuticals do not exceed 15%, mitigating President Donald Trump's proposed 100% tariffs. This agreement, part of recent trade talks, offers an insurance measure to protect EU and Japanese pharmaceutical exports.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-09-2025 15:13 IST | Created: 26-09-2025 15:13 IST
The European Union, alongside Japan, has maneuvered to secure a cap on U.S. tariffs for pharmaceuticals, protecting against President Donald Trump's planned 100% increase.

According to a joint statement from recent trade discussions, tariffs on pharmaceuticals, semiconductors, and lumber won't surpass 15%—a significant protective measure for European exporters.

Japan announced a similar agreement with the U.S., aligning its tariff cap for semiconductors and pharmaceuticals with that of the EU, thus safeguarding its industries from potential economic shocks.

