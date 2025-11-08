Left Menu

Taiwan VP's Bold European Outreach Amidst Tensions

Taiwan Vice President Hsiao Bi-khim made a rare visit to Belgium, addressing lawmakers at the European Parliament as part of Taiwan's efforts to strengthen ties with Europe. Her visit highlights Taiwan's commitment to democracy, despite condemnation from China, which views such interactions as interference.

Devdiscourse News Desk | Updated: 08-11-2025 07:48 IST | Created: 08-11-2025 07:48 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Taiwan's Vice President Hsiao Bi-khim made a landmark visit to Belgium, marking a significant diplomatic outreach to Europe amid rising tensions with China. Hsiao addressed lawmakers at the European Parliament in Brussels, emphasizing Taiwan's commitment to democratic principles.

The visit, notable for its diplomatic implications, underscores Taiwan's proactive stance in forging relations with European countries, despite China's objections. While Taiwan's formal European ties are limited to the Vatican, countries like Britain and France have engaged with Taiwan's officials, overlooking China's protests.

Hsiao's speech at the Inter-Parliamentary Alliance on China's annual summit highlighted Taiwan's dedication to global democratic ideals. Her presence sparked criticism from China's EU mission, which accused the visit of violating the 'one-China' principle. Taiwan insists on its right to international engagement, stressing the importance of stability for global prosperity.

