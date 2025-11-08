Taiwan VP's Bold European Outreach Amidst Tensions
Taiwan's Vice President Hsiao Bi-khim made a landmark visit to Belgium, marking a significant diplomatic outreach to Europe amid rising tensions with China. Hsiao addressed lawmakers at the European Parliament in Brussels, emphasizing Taiwan's commitment to democratic principles.
The visit, notable for its diplomatic implications, underscores Taiwan's proactive stance in forging relations with European countries, despite China's objections. While Taiwan's formal European ties are limited to the Vatican, countries like Britain and France have engaged with Taiwan's officials, overlooking China's protests.
Hsiao's speech at the Inter-Parliamentary Alliance on China's annual summit highlighted Taiwan's dedication to global democratic ideals. Her presence sparked criticism from China's EU mission, which accused the visit of violating the 'one-China' principle. Taiwan insists on its right to international engagement, stressing the importance of stability for global prosperity.