Left Menu

Karnataka's Cabinet Reshuffle: Political Maneuvering in Play

Speculation arises about a potential cabinet reshuffle in Karnataka, with Congress legislators expressing their desire to join the state cabinet. Chief Minister Siddaramaiah's talks with Congress President Mallikarjun Kharge in New Delhi, could determine his full term completion. Aspirants await a decision, as shifts within the government loom.

Devdiscourse News Desk | Karnataka | Updated: 17-11-2025 21:37 IST | Created: 17-11-2025 21:37 IST
Karnataka's Cabinet Reshuffle: Political Maneuvering in Play
  • Country:
  • India

There is growing speculation about a potential cabinet reshuffle in Karnataka, as several ruling Congress legislators eye positions in the state cabinet. These aspirants are openly expressing their ambitions, reflecting a shift in the political landscape.

Chief Minister Siddaramaiah, currently visiting New Delhi, is slated to meet with Congress President Mallikarjun Kharge. According to party insiders, this meeting may include discussions on a cabinet reshuffle, suggesting Siddaramaiah's prospects of completing his full term, minimizing Deputy Chief Minister D. K. Shivakumar's chances for the top post.

Amidst this political maneuvering, Congress legislators, such as MLA Vijayanand Kashappanavar and MLA Abbayya Prasad, have publicly sought ministerial roles, citing regional demands and electoral success as justifications. With two vacant cabinet positions, the impending rejig could significantly affect Karnataka's political dynamics.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Sharmila Urges Naidu to Secure VSP Future, Condemns Privatization Remarks

Sharmila Urges Naidu to Secure VSP Future, Condemns Privatization Remarks

 India
2
The Unfolding Exodus: Gazans' Desperate Journey to South Africa

The Unfolding Exodus: Gazans' Desperate Journey to South Africa

 Global
3
IIM Nagpur Unveils Case Research Centre: A New Era in Management Education

IIM Nagpur Unveils Case Research Centre: A New Era in Management Education

 India
4
Political Parties Flock for Registration as Elections Approach

Political Parties Flock for Registration as Elections Approach

 Nepal

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How Poland’s Stabilizing Expenditure Rule Builds Fiscal Buffers and Controls Debt

How Climate Warming Shapes Future GDP: IMF’s Framework for Long-Term Projections

How Generative AI Is Reshaping Systematic Reviews: Strengths, Weaknesses and Reality

Why Ugandan Households Feel Interest Rate Shocks Strongly: Insights from IMF Data

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025