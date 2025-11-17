Karnataka's Cabinet Reshuffle: Political Maneuvering in Play
Speculation arises about a potential cabinet reshuffle in Karnataka, with Congress legislators expressing their desire to join the state cabinet. Chief Minister Siddaramaiah's talks with Congress President Mallikarjun Kharge in New Delhi, could determine his full term completion. Aspirants await a decision, as shifts within the government loom.
- Country:
- India
There is growing speculation about a potential cabinet reshuffle in Karnataka, as several ruling Congress legislators eye positions in the state cabinet. These aspirants are openly expressing their ambitions, reflecting a shift in the political landscape.
Chief Minister Siddaramaiah, currently visiting New Delhi, is slated to meet with Congress President Mallikarjun Kharge. According to party insiders, this meeting may include discussions on a cabinet reshuffle, suggesting Siddaramaiah's prospects of completing his full term, minimizing Deputy Chief Minister D. K. Shivakumar's chances for the top post.
Amidst this political maneuvering, Congress legislators, such as MLA Vijayanand Kashappanavar and MLA Abbayya Prasad, have publicly sought ministerial roles, citing regional demands and electoral success as justifications. With two vacant cabinet positions, the impending rejig could significantly affect Karnataka's political dynamics.
(With inputs from agencies.)
