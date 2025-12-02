Peru presidential hopeful unharmed after car shot
Peruvian presidential hopeful Rafael Belaunde was unhurt after his vehicle received several gunshots on Tuesday, local media outlet RPP reported.
Belaunde, the grandson of former Peruvian President Fernando Belaunde, has polled in the low single digits in recent polls of presidential contenders.
Peru's general elections are scheduled to be held on April 12, 2026.
