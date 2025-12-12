Left Menu

Truce Triumph: Renewed Peace in Southeast Asia

Donald Trump has announced a renewed truce between Thailand and Cambodia after recent deadly clashes. The ceasefire, involving key figures such as Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul and Cambodian Prime Minister Hun Manet, revisits an earlier agreement initially brokered by Malaysia and influenced by Trump and Anwar Ibrahim.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 12-12-2025 23:33 IST | Created: 12-12-2025 23:33 IST
Truce Triumph: Renewed Peace in Southeast Asia
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United States

In a significant diplomatic move, former President Donald Trump declared a renewed truce between Thailand and Cambodia following recent deadly disputes threatening regional peace.

Trump made the announcement on social media after conferring with Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul and Cambodian Prime Minister Hun Manet, emphasizing the restoration of the original peace accord.

This accord, initially facilitated by Malaysia and supported by Trump's strategic pressures, aims to halt ongoing tensions, despite previous propaganda skirmishes between the nations.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Honorary Ranks and Houseboat Ventures: Delhi's Bold Moves

Honorary Ranks and Houseboat Ventures: Delhi's Bold Moves

 India
2
WHO Launches New Guide to Improve Suicide Death Registration and Prevention

WHO Launches New Guide to Improve Suicide Death Registration and Prevention

 Global
3
Congress Slams Madhya Pradesh Government: Economic Mismanagement and Unfulfilled Promises

Congress Slams Madhya Pradesh Government: Economic Mismanagement and Unfulfi...

 India
4
Political Shuffle: Gilgit Baltistan's Upcoming Elections

Political Shuffle: Gilgit Baltistan's Upcoming Elections

 Pakistan

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI lacks clinical readiness despite strong performance claims

How big tech is influencing future of AI regulation worldwide

Why current traffic laws cannot handle autonomous vehicle crashes

AI microlearning proven to improve grades, accessibility and retention in higher education

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025