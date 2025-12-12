Truce Triumph: Renewed Peace in Southeast Asia
Donald Trump has announced a renewed truce between Thailand and Cambodia after recent deadly clashes. The ceasefire, involving key figures such as Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul and Cambodian Prime Minister Hun Manet, revisits an earlier agreement initially brokered by Malaysia and influenced by Trump and Anwar Ibrahim.
In a significant diplomatic move, former President Donald Trump declared a renewed truce between Thailand and Cambodia following recent deadly disputes threatening regional peace.
Trump made the announcement on social media after conferring with Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul and Cambodian Prime Minister Hun Manet, emphasizing the restoration of the original peace accord.
This accord, initially facilitated by Malaysia and supported by Trump's strategic pressures, aims to halt ongoing tensions, despite previous propaganda skirmishes between the nations.
