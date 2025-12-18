Left Menu

Trump Administration Amplifies Denaturalization Efforts

The Trump administration plans to intensify efforts to revoke U.S. citizenship from naturalized Americans, seeking up to 200 denaturalization cases monthly. This shift marks a significant rise from historical figures and is part of a broader strategy focusing on immigration fraud and policy changes.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 18-12-2025 04:12 IST | Created: 18-12-2025 04:12 IST
Trump Administration Amplifies Denaturalization Efforts
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United States

The Trump administration is ramping up its efforts to strip U.S. citizenship from certain naturalized Americans, according to a New York Times report on Wednesday. Based on internal guidance from the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), field offices have been instructed to present 100-200 denaturalization cases per month in the upcoming fiscal year 2026.

This initiative represents a stark increase from past averages of denaturalization cases, which saw about 11 annually between 1990 and 2017. Potential grounds for denaturalization include fraudulent citizenship acquisition and factual misrepresentation during the naturalization process.

While denaturalization proceedings can take years, a USCIS spokesperson emphasized the agency's enduring commitment to targeting fraudulent naturalization cases, especially prominent under the Trump administration's aggressive immigration policies.

TRENDING

1
US and Japan Eye $550 Billion Collaborative Ventures

US and Japan Eye $550 Billion Collaborative Ventures

 Global
2
Controversy Over Trump's $300 Million White House Ballroom

Controversy Over Trump's $300 Million White House Ballroom

 Global
3
FAA Chief Faces Scrutiny Over Republic Airways Shares

FAA Chief Faces Scrutiny Over Republic Airways Shares

 United States
4
UK Government Bolsters Grangemouth: Saving Jobs and Ensuring Chemical Safety

UK Government Bolsters Grangemouth: Saving Jobs and Ensuring Chemical Safety

 United Kingdom

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Many AI systems depend on hidden human labor, not true automation

AI could change the fight against obesity by predicting risk years earlier

Sustainability push accelerates digital overhaul of cold chain systems

FinTech partnerships and AI-driven security reshape retail banking worldwide

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025