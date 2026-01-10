Venezuelan Government Debunks Rumors of Rodriguez's Upcoming Colombia Visit
The Venezuelan government has stated that interim president Delcy Rodriguez has no current international travel plans, contradicting Colombian President Gustavo Petro's suggestion of her impending visit to Bogotá. Communication Minister Freddy Ñañez emphasized that Rodriguez is focused on domestic issues.
In a development that underscores regional diplomatic dynamics, the Venezuelan government has clarified that interim president Delcy Rodriguez is not planning any international trips soon. This statement comes after Colombian President Gustavo Petro hinted at a potential meeting involving Rodriguez in Bogotá within weeks.
The clarification was made by Freddy Ñañez, the Venezuelan Communications Minister, who posted on Telegram asserting that Rodriguez's administration remains primarily concentrated on domestic agendas. This contradicts remarks from Petro, who in an interview with El Pais, suggested the visit was on the horizon.
Petro remarked that Rodriguez required time to assess situations within Venezuela, alluding to potential diplomatic discussions. However, Venezuela's latest communiqué dismisses imminent travel plans as unfounded, reaffirming a focus on national concerns.