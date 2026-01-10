Left Menu

Venezuelan Government Debunks Rumors of Rodriguez's Upcoming Colombia Visit

The Venezuelan government has stated that interim president Delcy Rodriguez has no current international travel plans, contradicting Colombian President Gustavo Petro's suggestion of her impending visit to Bogotá. Communication Minister Freddy Ñañez emphasized that Rodriguez is focused on domestic issues.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-01-2026 00:33 IST | Created: 10-01-2026 00:33 IST
Venezuelan Government Debunks Rumors of Rodriguez's Upcoming Colombia Visit
Delcy Rodriguez

In a development that underscores regional diplomatic dynamics, the Venezuelan government has clarified that interim president Delcy Rodriguez is not planning any international trips soon. This statement comes after Colombian President Gustavo Petro hinted at a potential meeting involving Rodriguez in Bogotá within weeks.

The clarification was made by Freddy Ñañez, the Venezuelan Communications Minister, who posted on Telegram asserting that Rodriguez's administration remains primarily concentrated on domestic agendas. This contradicts remarks from Petro, who in an interview with El Pais, suggested the visit was on the horizon.

Petro remarked that Rodriguez required time to assess situations within Venezuela, alluding to potential diplomatic discussions. However, Venezuela's latest communiqué dismisses imminent travel plans as unfounded, reaffirming a focus on national concerns.

TRENDING

1
Wall Street Surges as Chipmakers and AI Themes Boost Markets

Wall Street Surges as Chipmakers and AI Themes Boost Markets

 Global
2
Teenage Prodigy Endrick Eyes Brazilian World Cup Aspirations with Lyon Debut

Teenage Prodigy Endrick Eyes Brazilian World Cup Aspirations with Lyon Debut

 Global
3
Ndiaye's Decisive Strike Propels Senegal to AFCON Semi-Finals

Ndiaye's Decisive Strike Propels Senegal to AFCON Semi-Finals

 Global
4
Father Sentenced to 10 Years for Heinous Crime Against Daughter

Father Sentenced to 10 Years for Heinous Crime Against Daughter

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Generative AI must adopt healthcare-style consent rules

Agricultural waste could power next generation of biodegradable plastics

Machines still don’t know what harm is, and that’s a growing AI risk

Generative AI may be driving a global breakdown in shared reality

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026