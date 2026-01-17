Left Menu

AIMIM's Success Sparks Introspection Among Rivals: Owaisi Speaks Out

AIMIM chief Asaduddin Owaisi commended Maharashtra voters for electing 125 party corporators, urging rival parties to introspect on election losses. Predicting further party success, Owaisi addressed criticism labeling AIMIM as BJP's 'B team,' dismissing such claims. He also condemned alleged religious discrimination in Haridwar, citing constitutional rights violations.

Devdiscourse News Desk | Hyderabad | Updated: 17-01-2026 16:26 IST | Created: 17-01-2026 16:26 IST
AIMIM's Success Sparks Introspection Among Rivals: Owaisi Speaks Out
  • Country:
  • India

AIMIM leader Asaduddin Owaisi expressed gratitude to Maharashtra's electorate for electing 125 of the party's candidates in the state's Municipal Corporations, encouraging rival parties to reflect on their defeat.

During a press conference, Owaisi announced AIMIM's plans to participate in upcoming municipal elections in Telangana and urged interested candidates to come forward.

Addressing criticism of AIMIM being labeled as the BJP's 'B team,' Owaisi repudiated such allegations, emphasizing that they undermine the electorate's choice. He also condemned religious exclusion at Haridwar's sacred site, citing constitutional violations.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Deluge Drama: Sydney Residents Evacuated Amid Torrential Floods

Deluge Drama: Sydney Residents Evacuated Amid Torrential Floods

 Australia
2
Trump's Plan: Nations Must Pay $1 Billion for Peace Board Seat

Trump's Plan: Nations Must Pay $1 Billion for Peace Board Seat

 Global
3
Tensions Escalate in Minneapolis Amid Anti-ICE Protests

Tensions Escalate in Minneapolis Amid Anti-ICE Protests

 Global
4
French Ice Dancers Claim first European Title Amid Controversies and Olympic Hopes

French Ice Dancers Claim first European Title Amid Controversies and Olympic...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Why antibiotic resistance has become a global health emergency

AI’s greatest threat may be to human flourishing, not jobs or productivity

Quantum–AI convergence could fix pharma’s broken pipeline

AI’s next breakthrough will come from memory, not bigger models

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026