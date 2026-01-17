AIMIM's Success Sparks Introspection Among Rivals: Owaisi Speaks Out
AIMIM chief Asaduddin Owaisi commended Maharashtra voters for electing 125 party corporators, urging rival parties to introspect on election losses. Predicting further party success, Owaisi addressed criticism labeling AIMIM as BJP's 'B team,' dismissing such claims. He also condemned alleged religious discrimination in Haridwar, citing constitutional rights violations.
AIMIM leader Asaduddin Owaisi expressed gratitude to Maharashtra's electorate for electing 125 of the party's candidates in the state's Municipal Corporations, encouraging rival parties to reflect on their defeat.
During a press conference, Owaisi announced AIMIM's plans to participate in upcoming municipal elections in Telangana and urged interested candidates to come forward.
Addressing criticism of AIMIM being labeled as the BJP's 'B team,' Owaisi repudiated such allegations, emphasizing that they undermine the electorate's choice. He also condemned religious exclusion at Haridwar's sacred site, citing constitutional violations.
