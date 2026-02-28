Tensions Escalate: Trump Considers Military Option on Iran
Amid diplomatic strains with Iran, U.S. President Donald Trump indicated a willingness to use military force if necessary. Despite recent negotiations failing to yield results, discussions with top U.S. defense officials continue. Trump remains firm on the demand for Iran to abandon its nuclear ambitions.
On Friday, President Donald Trump expressed dissatisfaction with Iran, signaling a potential use of military force while stressing a preference for diplomatic resolutions. However, he emphasized, "sometimes you have to" resort to military means.
This statement followed unsuccessful negotiations between U.S. and Iranian officials in Geneva, with no breakthrough on the nuclear weapons issue. As tensions simmer, a substantial U.S. military presence remains on standby in the region.
While Trump's administration explores diplomatic channels, including talks with Omani mediators, there is evident skepticism about negotiations' outcomes. Internally, discussions continue, weighing all available options amidst strained U.S.-Iran relations.
(With inputs from agencies.)
