Pakistan's interior minister to meet Iran's Araqchi during Tehran visit, ISNA says
Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi is set to hold talks with Iran's Foreign Minister Abbas Araqchi in Tehran on Saturday, amid ongoing US-Iran negotiations.
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Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi is due to hold talks with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi during a visit to Tehran on Saturday, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei said, according to ISNA news agency.
Baghaei said Naqvi's visit is part of Islamabad's ongoing efforts related to negotiations between Iran and the United States.