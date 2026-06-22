Moldova has completed 93% of reforms due under EU growth plan, EU's von der Leyen says
Moldova has made significant progress in its EU integration, completing 93% of required reforms, paving the way for accelerated membership talks.
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Moldova has completed 93% of reforms due so far under a growth plan, EU Commission President Ursula von der Leyen said on Monday, after a meeting with Moldovan President Maia Sandu in Brussels.
Ambassadors from the European Union's 27 countries agreed earlier in June to advance membership talks with Moldova.
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