Moldova has completed 93% of reforms due under EU growth plan, EU's von der Leyen says

Moldova has made significant progress in its EU integration, completing 93% of required reforms, paving the way for accelerated membership talks.

Reuters | Moldova Has Completed Of Reforms Due So Far Under A Growth Plan | Updated: 22-06-2026 18:31 IST | Created: 22-06-2026 18:31 IST
Moldova has completed 93% of reforms due under EU growth plan, EU's von der Leyen says
Ursula von der Leyen
  • Country:
  • Moldova

​Moldova ‌has completed ​93% of reforms due ‌so far under a growth plan, ‌EU Commission President Ursula ‌von der Leyen said on Monday, ⁠after ​a ⁠meeting with Moldovan President Maia ⁠Sandu in Brussels.

Ambassadors ​from the European ⁠Union's 27 countries agreed earlier ⁠in ​June to advance membership ⁠talks with Moldova.

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