Iga Swiatek and Naomi Osaka Shine at U.S. Open

Updated: 29-08-2025 03:07 IST | Created: 29-08-2025 03:07 IST

Iga Swiatek faced a tough test in the U.S. Open's second round, ultimately defeating Suzan Lamens 6-1, 4-6, 6-4. Swiatek, fresh from her Wimbledon victory and triumph in Cincinnati, now faces Anna Kalinskaya in the next round.

On the men's side, defending champion Jannik Sinner showcased dominance with a decisive win over Alexei Popyrin, setting up a third-round encounter with Denis Shapovalov. Naomi Osaka also impressed, defeating American Hailey Baptiste to advance further in the tournament.

Venus Williams, pairing with Leylah Fernandez, thrilled fans with a victorious doubles match against Lyudmyla Kichenok and Ellen Perez. Williams described Fernandez as a fantastic partner, marking a successful return to form.

