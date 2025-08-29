Iga Swiatek and Naomi Osaka Shine at U.S. Open
Iga Swiatek overcame a challenging second-round match at the U.S. Open, as top players like Jannik Sinner and Naomi Osaka advanced smoothly. Swiatek's performance sets up a clash with Anna Kalinskaya. Meanwhile, Venus Williams shines in doubles, partnering with Leylah Fernandez to achieve a significant win.
Iga Swiatek faced a tough test in the U.S. Open's second round, ultimately defeating Suzan Lamens 6-1, 4-6, 6-4. Swiatek, fresh from her Wimbledon victory and triumph in Cincinnati, now faces Anna Kalinskaya in the next round.
On the men's side, defending champion Jannik Sinner showcased dominance with a decisive win over Alexei Popyrin, setting up a third-round encounter with Denis Shapovalov. Naomi Osaka also impressed, defeating American Hailey Baptiste to advance further in the tournament.
Venus Williams, pairing with Leylah Fernandez, thrilled fans with a victorious doubles match against Lyudmyla Kichenok and Ellen Perez. Williams described Fernandez as a fantastic partner, marking a successful return to form.
(With inputs from agencies.)