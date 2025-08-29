Left Menu

Iga Swiatek and Naomi Osaka Shine at U.S. Open

Iga Swiatek overcame a challenging second-round match at the U.S. Open, as top players like Jannik Sinner and Naomi Osaka advanced smoothly. Swiatek's performance sets up a clash with Anna Kalinskaya. Meanwhile, Venus Williams shines in doubles, partnering with Leylah Fernandez to achieve a significant win.

Devdiscourse News Desk | Updated: 29-08-2025 03:07 IST | Created: 29-08-2025 03:07 IST
Iga Swiatek and Naomi Osaka Shine at U.S. Open
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Iga Swiatek faced a tough test in the U.S. Open's second round, ultimately defeating Suzan Lamens 6-1, 4-6, 6-4. Swiatek, fresh from her Wimbledon victory and triumph in Cincinnati, now faces Anna Kalinskaya in the next round.

On the men's side, defending champion Jannik Sinner showcased dominance with a decisive win over Alexei Popyrin, setting up a third-round encounter with Denis Shapovalov. Naomi Osaka also impressed, defeating American Hailey Baptiste to advance further in the tournament.

Venus Williams, pairing with Leylah Fernandez, thrilled fans with a victorious doubles match against Lyudmyla Kichenok and Ellen Perez. Williams described Fernandez as a fantastic partner, marking a successful return to form.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
FTC Chair Challenges Gmail on Alleged Partisan Spam Filtering

FTC Chair Challenges Gmail on Alleged Partisan Spam Filtering

 Global
2
A Sandwich Scuffle: Misdemeanor Charge for Justice Department Employee

A Sandwich Scuffle: Misdemeanor Charge for Justice Department Employee

 Global
3
Oscar Piastri Stands by McLaren's Bold Strategy Choices in Formula One

Oscar Piastri Stands by McLaren's Bold Strategy Choices in Formula One

 Global
4
Liberation War Veterans Charged Under Anti-Terrorism Act After Chaotic Public Discussion

Liberation War Veterans Charged Under Anti-Terrorism Act After Chaotic Publi...

 Bangladesh

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Indian universities face integrity crisis amid rise of AI-assisted cheating

Future healthcare professionals curious but unprepared for AI and robotics integration

Blockchain boosts trust, efficiency and security in global data supply chains

AI and IT innovations propel agriculture toward the era of smart farming

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025