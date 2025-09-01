Transfer Deadline Day Wrap-Up: Major Moves in Soccer Leagues
A whirlwind of activity characterized soccer's transfer deadline day, featuring significant deals like Lokonga's move to Hamburg from Arsenal, Gonzalez's temporary switch to Atletico Madrid from Juventus, and Bournemouth's acquisition of Milosavljevic. Other notable movements included Emerson joining Marseille and Fernandez's transition to Bayer Leverkusen.
Soccer's transfer deadline day experienced a rush of last-minute deals across top leagues. Sambi Lokonga transitioned permanently from Arsenal to Hamburg, marking a notable shift for the Belgian midfielder.
Argentine forward Nico Gonzalez secured a loan deal to join Atletico Madrid from Juventus, while Stuttgart strengthened its squad with the loan of Morocco's Bilal El Khannouss from Leicester City.
Bournemouth made headlines by signing Serbian defender Veljko Milosavljevic on a substantial five-year contract. Meanwhile, Emerson Palmieri departed West Ham for Marseille, and Leverkusen signed Ezequiel Fernandez.
