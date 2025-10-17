Left Menu

Kerala long jumper CV Anurag joins 8m club

Kerala long jumper CV Anurag on Friday joined the coveted 8m club as he won gold on the second day of the Indian Open U23 Athletics Competition here on Friday.Anurag recorded a jump of 8.06m to better his own meet record of 7.87m set in 2024. His opening jump was 7.88m.

PTI | Hanamkonda | Updated: 17-10-2025 21:06 IST | Created: 17-10-2025 21:06 IST
Kerala long jumper CV Anurag joins 8m club

Kerala long jumper CV Anurag on Friday joined the coveted 8m club as he won gold on the second day of the Indian Open U23 Athletics Competition here on Friday.

Anurag recorded a jump of 8.06m to better his own meet record of 7.87m set in 2024. The gold winning effort was Anurag's personal best. The 21-year-old jumper got his rhythm right on his second attempt to break the 8m barrier. His opening jump was 7.88m. After the 8.06m mark, he had jumps of 7.96m, 6.62m, no mark and 7.88m.

Results: Men: 400m: Tarandeep Singh (Police Sports) 46.95 seconds, Setu Mishra (Bihar) 47.12 seconds, Ankul (NOCE Trivandrum) 47.16 seconds.

1500m: Prabhjot Singh (Punjab) 3:47.89 seconds, Vikash (Haryana) 3:48.75 seconds, Akasha Bhati (Uttar Pradesh) 3:49.96 seconds.

110m hurdles: Krishik M (IOCL) 13.84 seconds, Rahil S (Kerala) 13.98 seconds, Rathish Duhish (Reliance) 14.12 seconds.

Discus throw: Ujjawal (JSW) 53.60m, Nagendra A (Karnataka) 52.48m, Ritik (NCOE Patiala) 52.37m.

Shot put: Atul (Reliance) 17.67m, Anurag Singh (Railway Sports) 17.43m, Nikhlesh (Haryana) 17.02m.

Long jump: Anurag CV (Kerala) 8.06m (improved his own meet record of 7.87m set in 2024), Sharon J (Tamil Nadu) 7.82m, Aryan Choudary (Police Sports Board) 7.67m.

High jump: Shiv Bhagwan (Haryana) 2.13m, Sudeep (Karnataka) 2.11m, MD Asraf Ali (Railway Sports) 2.11m.

20000m race walk: Sachin Bohra (Uttarakhand) 1:26:59.83 seconds, Roshan Kumar (Jharkhand) 1:28:13.60 seconds, Himanshu Kumar (Uttarakhand) 1:28:49.66 seconds.

Women: 400m: Aayushi (Uttar Pradesh) 53.62 seconds, Priya (Karnataka) 54.71 seconds, Sandramol Sabu (NCOE Trivandrum) 55.00 seconds.

100m hurdles: Pranjali R (JSW) 13.73 seconds, Akschi Das (Tamil Nadu) 13.90 seconds, Shreeya Rajesh (Karnataka) 13.90 seconds.

Pole vault: Karthika V (Tamil Nadu) 3.85m, Nekha Eldho (NCOE Trivandrum) 3.65m, V Vijayakumar (Tamil Nadu) 3.60m.

20000m race walk: Mahima Choudhary (Rajasthan) 1:39:28.83 seconds, Aarti (Haryana) 1:39:55.93 seconds, Komal Pal (Madhya Pradesh) 1:43:17,12 seconds.

