Hasini Perera's Maiden Half-Century Shines Despite Sri Lanka's Struggles Against Bangladesh
In a Women's World Cup match against Bangladesh, Sri Lanka's Hasini Perera struck her first ODI half-century, scoring 85 runs. Despite contributions from skipper Chamari Athapaththu and Nilakshika Silva, Sri Lanka managed a below-par total of 202. Bangladesh's young bowlers Shorna Akter and Rabeya Khan took five wickets between them.
Hasini Perera emerged as a standout player for Sri Lanka, achieving her maiden ODI half-century by scoring 85 runs in a Women's World Cup match against Bangladesh on Monday.
Perera's impressive innings included 13 fours and a six, as she played a central role in vital partnerships with Chamari Athapaththu and Nilakshika Silva.
Despite Perera's efforts, Sri Lanka managed a modest total of 202, with Bangladesh's leg-spinner Shorna Akter and slow bowler Rabeya Khan spearheading the bowling attack.
