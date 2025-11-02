Babar Azam Shines: A Record-breaking Triumph for Pakistan
Babar Azam surpasses Virat Kohli and Rohit Sharma with most 50-plus T20I scores, marking his feat with a commanding 68-run performance against South Africa. Recognized for his adaptability, Azam's achievements inspire optimism for Pakistan's cricket future, celebrated widely across the nation.
In a stunning display of skill and determination, Babar Azam has surpassed cricket legends Virat Kohli and Rohit Sharma, achieving the most 50-plus scores in T20 Internationals. The Pakistani captain delivered a scintillating 68-run performance against South Africa, solidifying his reputation for innovative play and strategic prowess.
With this half-century, Azam records 40 fifties in 124 innings, outpacing Kohli's 39 in 117 innings and Sharma's 37 in 151 innings. In the second T20I against South Africa, he also became the highest run-scorer with 4,302 runs, surpassing Sharma's previous record.
Praising Azam's innovative game, Salman Agha emphasized his potential to elevate Pakistan's cricket success. Azam's recent victories have ignited national optimism, showcasing his capability to perform under pressure and suggesting a promising trajectory for Pakistan's cricketing future.
