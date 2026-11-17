Mitchell Starc, Travis Head, Jacob Bethell, Shimron Hetmyer and Trent Boult are among the high-profile players released by their respective Indian Premier League (IPL) franchises on Tuesday, the deadline for teams to submit their player retention lists ahead of the IPL 2027 auction, scheduled to be held in Goa on December 16, according to Cricinfo. Chennai Super Kings (CSK) all-rounder Prashant Veer is so far the most expensive player released, at Rs 14.2 crore, followed by Sunrisers Hyderabad's (SRH) Travis Head, who has been let go at Rs 14 crore. Former CSK captain MS Dhoni is also among the players released by the franchise after bringing an end to his 19-season IPL playing career and taking up the role of team mentor.

Head and Delhi Capitals' (DC) Mitchell Starc have been released as both players wanted to manage their workloads amid a demanding international schedule. Neither is expected to feature in IPL 2027. Australia are scheduled to play four home Tests against New Zealand starting in December, followed by the Border-Gavaskar Trophy in India in January and the 150th anniversary Test in March, before the IPL 2027 season. The World Test Championship final, subject to Australia's qualification, and the Ashes in England are also scheduled soon after the IPL, according to Cricinfo.

Royal Challengers Bengaluru (RCB) also released England batter Jacob Bethell, who has been out of action since July and recently suffered a setback in his recovery from knee surgery. He is set to miss the 2027 season. List of players retained and released by the IPL franchises:

Chennai Super Kings Released: MS Dhoni, Matthew Short, Matt Henry, Spencer Johnson, Zak Foulkes, Prashant Veer, Aman Khan, Kuldip Yadav, Akash Madhwal, Dian Forrester, Macneil Noronha, Khaleel Ahmed (traded out), Nathan Ellis (traded out)

Retained: Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Rahul Chahar, Noor Ahmad, Shreyas Gopal, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh, Ramakrishna Ghosh, Jamie Overton, Akeal Hosein, Liam Livingstone (traded in), Jack Edwards (traded in) Delhi Capitals

Released: Mitchell Starc, Nitish Rana, Abishek Porel, Pathum Nissanka, Ben Duckett, Karun Nair, Sahil Parakh, Dushmantha Chameera, Rehan Ahmed, Ajay Mandal, T Natarajan (traded out), Kuldeep Yadav (traded out) Retained: Axar Patel, KL Rahul, Prithvi Shaw, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Tristan Stubbs, David Miller, Lungi Ngidi, Mukesh Kumar, Auqib Nabi, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Kyle Jamieson, Rishabh Pant (traded in), Zeeshan Ansari (traded in)

Lucknow Super Giants Released: Avesh Khan, Matthew Breetzke, Anrich Nortje, George Linde, Wanindu Hasaranga, Naman Tiwari, Arshin Kulkarni, Rishabh Pant (traded out), Mohammed Shami (traded out), M Siddharth (traded out)

Retained: Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Josh Inglis, Ayush Badoni, Abdul Samad, Mukul Choudhary, Akshat Raghuvanshi, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Mohsin Khan, Mayank Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Kuldeep Yadav (traded in), Sam Curran (traded in) Punjab Kings

Released: Nehal Wadhera, Lockie Ferguson, Mitchell Owen, Pyla Avinash, Praveen Dubey, Vishal Nishad, Arshdeep Singh (traded out) Retained: Shreyas Iyer, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Musheer Khan, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Suryansh Shedge, Xavier Bartlett, Ben Dwarshuis, Yash Thakur, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal, Harpreet Brar, Harnoor Singh, Hardik Pandya (traded in)

Rajasthan Royals Released: Shimron Hetmyer, Nandre Burger, Adam Milne, Kwena Maphaka, Tushar Deshpande, Kuldeep Sen, Yudhvir Singh, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Sam Curran (traded out)

Retained: Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel, Shubham Dubey, Aman Rao, Lhuan Dre Pretorius, Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, Yashraj Punja, Emanjot Chahal, Jofra Archer, Brijesh Sharma, Sandeep Sharma, Sushant Mishra, Mohammed Shami (traded in), M Siddharth (traded in) Sunrisers Hyderabad

Released: Travis Head, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Dishan Madushanka, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, David Payne, Harshal Patel (traded out), Zeeshan Ansari (traded out), Liam Livingstone (traded out), Jack Edwards (traded out) Retained: Pat Cummins, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Salil Arora, Aniket Verma, R Smaran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Eshan Malinga, Brydon Carse, Praful Hinge, Sakib Hussain, RS Ambrish, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Krains Fuletra, T Natarajan (traded in), Khaleel Ahmed (traded in), Nathan Ellis (traded in)

Royal Challengers Bengaluru Released: Jacob Bethell, Richard Gleeson, Mangesh Yadav, Satvik Deswal, Vihaan Malhotra

Retained: Rajat Patidar, Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Jitesh Sharma, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, suyash Sharma, Abhinandan Singh, Swapnil Singh, Rasikh Salam, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Kanishk Chouhan Gujarat Titans

Released: Ishant Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya, Shahrukh Khan, Connor Esterhuizen Retained: Shubman Gill, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Tom Banton, Glenn Phillips, Washington Sundar, R Sai Kishore, Manav Suthar, Rashid Khan, Jayant Yadav, Jason Holder, Kagiso Rabada, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Ashok Sharma, Arshad Khan, Prithvi Raj Yarra, Nishant Sidhu, Harshal Patel (traded in). (ANI)