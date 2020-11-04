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BRIEF-Election results for Texas counties watched by Wall Street

FACTBOX * U.S. COUNTY WATCH - U.S. COUNTY WATCH - WITH 82.5% OF EXPECTED VOTES COUNTED IN HARRIS COUNTY, TEXAS, TRUMP HAS 42.7%; BIDEN HAS 56.1% -EDISON RESEARCH * IN 2016 TRUMP IN 2016 TRUMP LOST HARRIS COUNTY BY 12.3 PERCENTAGE POINTS; INVESTORS WATCHING TO GAUGE SUBURBAN ENTHUSIASM FOR DEMOCRATS * HARRIS COUNTY HAS SEEN 1.4 MILLION EARLY VOTES AS OF OCT.

Reuters | Updated: 04-11-2020 07:57 IST | Created: 04-11-2020 07:57 IST
BRIEF-Election results for Texas counties watched by Wall Street

Nov 3 (Reuters) - Wall Street investors, hunting for clues on who will win the U.S. presidential race, are looking at the election results in a few dozen counties that could be indicative of broader trends. FACTBOX

* U.S. COUNTY WATCH - U.S. COUNTY WATCH - WITH 82.5% OF EXPECTED VOTES COUNTED IN HARRIS COUNTY, TEXAS, TRUMP HAS 42.7%; BIDEN HAS 56.1% -EDISON RESEARCH * IN 2016 TRUMP IN 2016 TRUMP LOST HARRIS COUNTY BY 12.3 PERCENTAGE POINTS; INVESTORS WATCHING TO GAUGE SUBURBAN ENTHUSIASM FOR DEMOCRATS

* HARRIS COUNTY HAS SEEN 1.4 MILLION EARLY VOTES AS OF OCT. 30; IN 2016, COUNTY SAW TOTAL VOTES OF 1.3 MILLION * U.S. COUNTY WATCH - WITH 80.4% OF EXPECTED VOTES COUNTED IN TARRANT COUNTY, TEXAS, TRUMP HAS 49.4%; BIDEN HAS 49.2% -EDISON RESEARCH

* IN 2016 TRUMP WON TARRANT COUNTY BY 8.6 PERCENTAGE POINTS; INVESTORS WATCHING TO GAUGE SUBURBAN ENTHUSIASM FOR DEMOCRATS * TARRANT COUNTY HAS SEEN 729,495 EARLY VOTES AS OF OCT. 30; IN 2016, COUNTY SAW TOTAL VOTES OF 668,514 Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

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