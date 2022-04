SCOREBOARD: DC vs KKR

Delhi Capitals: Prithvi Shaw c and b Umesh 0 David Warner c Narine b Umesh 42 Mitchell Marsh c Venkatesh Iyer b Harshit Rana 13 Lalit Yadav lbw b Narine 22 Rishabh Pant c Indrajith b Umesh 2 Rovman Powell not out 33 Axar Patel run out 24 Shardul Thakur not out 8 Extras: (lb-3, w-2) 6 Total: 150/6 in 19 overs Fall of wickets: 0-1, 17-2, 82-3, 84-4, 84-5, 113-6 Bowling: Umesh Yadav 4-0-24-3, Harshit Rana 3-0-24-1, Tim Southee 4-0-31-0, Sunil Narine 4-0-19-1, Nitish Rana 1-0-14-0, Andre Russell 1-0-14-0, Venkatesh Iyer 1-0-14-0, Shreyas Iyer 1-0-7-0.

