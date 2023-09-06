BRIEF-AstraZeneca Says U.S. FDA Issues CRL For Ultomiris SBLA
Reuters | Updated: 06-09-2023 11:41 IST | Created: 06-09-2023 11:40 IST
- Country:
- United States
AstraZeneca PLC: * UPDATE ON US REVIEW OF ULTOMIRIS FOR NMOSD
* FDA ISSUED A CRL REGARDING SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION (SBLA) FOR LONG-ACTING C5 COMPLEMENT INHIBITOR ULTOMIRIS * CRL DID NOT REQUEST ADDITIONAL ANALYSIS OR REANALYSIS OF PHASE III CHAMPION-NMOSD TRIAL DATA INCLUDED IN SBLA SUBMISSION
* CRL DID NOT RAISE CONCERNS ABOUT EFFICACY OR SAFETY DATA FROM TRIAL * FDA REQUESTED MODIFICATIONS TO ENHANCE ULTOMIRIS RISK EVALUATION AND MITIGATION STRATEGY (REMS) Source text for Eikon: Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- SBLA
- EFFICACY
- Eikon
- AstraZeneca PLC
Advertisement