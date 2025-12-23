Russia's Crackdown: WhatsApp Battles for Privacy
WhatsApp is accusing Russian authorities of restricting its services, impacting over 100 million users' right to private communication. Russia's communications regulator warned of a complete block due to alleged legal violations. The move coincides with government efforts to promote a state-backed app, MAX, amidst criticism of privacy concerns.
WhatsApp has raised alarms over restrictions imposed on its service in Russia, blaming authorities for attempting to strip 100 million Russians of their right to private communication ahead of the holiday season.
The messaging platform's outcry comes after Russia's communications regulator, Roskomnadzor, issued another ultimatum, threatening a full blockade unless WhatsApp aligns with Russian legal requirements. According to Russian state media, the authorities accuse WhatsApp of facilitating terrorism and fraud on its platform.
As Russia advocates for its state-backed app MAX, users report significant service disruptions and slowdown, leading to widespread outcry. Despite the allegations from Russian officials, WhatsApp continues to defend its encryption and privacy policies, warning against the dangers of relying on less secure, government-intervened platforms.