Left Menu

Scoreboard of T20 World Cup: Canada vs UAE

Canada Yuvraj Samra c Sharafu b Junaid Siddique 5 Dilpreet Bajwa c Muhammad Waseem b Junaid Siddique 11 Navneet Dhaliwal run out 34 Nicholas Kirton c Sharma b Muhammad Jawadullah 4 Harsh Thaker c Kumar b Junaid Siddique 50 Shreyas Movva c Sharafu b Junaid Siddique 21 Jaskaran Singh not out 4 Saad Bin Zafar c Haider Ali b Junaid Siddique 5 Dilon Heyliger not out 6 Extras B-1, W-9 10 Total For 7 wkts, 20 overs 150 Fall of wkts 1-14, 2-19, 3-38, 4-96, 5-129, 6-136, 7-143.

PTI | New Delhi | Updated: 13-02-2026 16:59 IST | Created: 13-02-2026 16:59 IST
Scoreboard of T20 World Cup: Canada vs UAE
  • Country:
  • India

Scoreboard of the T20 World Cup match between Canada and UAE here on Friday. Canada: Yuvraj Samra c Sharafu b Junaid Siddique 5 Dilpreet Bajwa c Muhammad Waseem b Junaid Siddique 11 Navneet Dhaliwal run out 34 Nicholas Kirton c Sharma b Muhammad Jawadullah 4 Harsh Thaker c Kumar b Junaid Siddique 50 Shreyas Movva c Sharafu b Junaid Siddique 21 Jaskaran Singh not out 4 Saad Bin Zafar c Haider Ali b Junaid Siddique 5 Dilon Heyliger not out 6 Extras: (B-1, W-9) 10 Total: (For 7 wkts, 20 overs) 150 Fall of wkts: 1-14, 2-19, 3-38, 4-96, 5-129, 6-136, 7-143. Bowling: Haider Ali 4-0-29-0, Junaid Siddique 4-0-35-5, Muhammad Arfan 4-0-33-0, Muhammad Jawadullah 4-0-16-1, Muhammad Farooq 2-0-19-0, Harshit Kaushik 2-0-17-0. (More)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Century Real Estate Partners with Bengaluru FC in Landmark Sponsorship Deal

Century Real Estate Partners with Bengaluru FC in Landmark Sponsorship Deal

 Global
2
Jyoti Structures Is Building Execution Capacity Through People, Safety Systems, and Manufacturing Scale

Jyoti Structures Is Building Execution Capacity Through People, Safety Syste...

 India
3
DIARY-Political and General News Events from February 13

DIARY-Political and General News Events from February 13

 Global
4
Sikkim MP meets Union forest minister, seeks intervention over rising man-animal conflicts

Sikkim MP meets Union forest minister, seeks intervention over rising man-an...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How Digital Literacy Is Redefining Wages in Europe and Central Asia

Can Green Reform and Climate Resilience Drive Mauritius Back to High-Income Status?

From Deepfakes to Job Fears: OECD Study Tracks the Rapid Rise of AI Risk Reporting

Restoring Vision with Quality: WHO’s New Roadmap for Safer, More Effective Cataract Surgery

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026